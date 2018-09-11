В Совфеде заявили о готовности ВКС России поддержать Сирию в случае удара Запада

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил, что ВКС России могут оказать поддержку правительственным войскам САР, если Запад нанесет удар в ответ на провокацию с «химатакой» в Идлибе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам сенатора, химатака — это «антураж», нужный для оправдания действий коалиции США. При этом он заявил, что армия Сирии ответит ударом по боевикам.

Реклама

«Но не исключаю, что и наши ВКС могут оказать им поддержку. Но только если начнет (удары — «Газета.Ru») западная коалиция», — сказал Морозов.

Ранее Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии со ссылкой на жителей Идлиба сообщил о начале съемок постановочной «химатаки».