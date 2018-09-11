Жители Идлиба сообщили о начале съемок постановочной химатаки

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии рассказали, что жители провинции Идлиб заявили о начале съемок постановочной химатаки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в регион прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального отделения одного из крупнейших телеканалов США.

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«По поступившей информации от жителей провинции Идлиб, в настоящее время в населенном пункте Джиср-эш-Шугур идут съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией «химоружия» против мирного населения», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что по данным американской разведки, президент Сирии Башар Асад разрешил применять хлор против боевиков.