В НАТО объявили о переговорах на уровне министров обороны

Североатлантический альянск (НАТО) объявил о грядущих переговорах на уровне глав оборонных ведомств, которые должны будут состояться в Брюсселе 3 и 4 октября, передает РИА «Новости», со ссылкой на пресс-службу НАТО.

«Заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдут в новой штаб-квартире НАТО 3 и 4 октября», — сказали представители альянса.

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Отмечается, что предполагаемая повестка переговоров не уточняется. Они должны будут пройти под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. В последний раз министры обороны стран-участниц НАТО встречались в начале июня, в преддверии саммита, который прошел в июле.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления НАТО о «подготовке» России к «масштабным конфликтам».