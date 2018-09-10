В Госдуме отреагировали на возможное участие Германии в нанесении ударов по Сирии

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил надежду, что Германия не будет участвовать в нанесении ударов по правительственной армии в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Bild сообщил, что Германия может присоединиться к ударам США, Британии и Франции силам президента Сирии Башара Асада.

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Толстой задался вопросом, по кому именно коалиция хочет наносить удары в Сирии. При этом он подчеркнул, что входящие в нее страны «больше других кричат» по поводу гуманитарной катастрофы на сирийской территории.

«Как они одновременно могут говорить про гуманитарные катастрофы и одновременно наносить авиаудары — это будет совсем, мне кажется… Надеюсь, что такое решение не будет принято», — отметил Толстой.

При этом вице-спикер Госдумы отметил, что в противном случае будут «слишком серьезные последствия».