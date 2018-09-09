СМИ: Германия может присоединиться к ударам США, Британии и Франции по Асаду

Министерство обороны Германии изучает возможность применения своих истребителей-бомбардировщиков Tornado против армии президента Сирии Башара Асада, сообщает Bild со ссылкой на источники.

Уточняется, что глава ведомства Урсула фон дер Ляйен поручила изучить вопрос участия ФРГ в возможных ударах США, Великобритании и Франции по правительственных силам САР в случае применения ими химического оружия.

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Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель в первый раз поддержала действия российской стороны на сирийской территории.

По словам Меркель, нужно приложить усилия для борьбы с радикальными силами, но при этом не допустить, чтобы пострадали мирные жители.