СМИ: в Пхеньяне прошел военный парад

В Пхеньяне прошел военный парад, который был посвящен 70-й годовщине образования Северной Кореи. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на источники.

По данным агентства, в параде приняли участие около 10 тыс. военнослужащих.

Как отмечается, северокорейский лидер Ким Чен Ын не выступил с речью на параде.

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При этом во время мероприятия также не были показаны межконтинентальные баллистические ракеты.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам встречи с Ким Чен Ыном заявила, что КНДР необходима мотивация для осуществления денуклеаризации Корейского полуострова.