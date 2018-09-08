ДНР о наступлении Украины: кулак сформирован

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин оценил текущую ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает RT.

По его словам, в украинская армия готовится к наступлению в регионе, всего ожидается три удара.

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«Кулак сформирован. Мы озвучивали численность, сколько находится в этом кулаке, если можно так выразиться. Планы рассказали противника, что они планируют достичь...», — сказал Басурин.

По его словам, наступление ожидается «на его направлении» — недалеко от Мариуполя.

«Два параллельные на юге — это Широкое и Коминтерново. И один отвлекающий, для этого специальная бригада прибыла, 128-я горно-пехотная, это в районе Тельманово, это севернее готовится», — добавил Басурин.

Также он заявил, что данная операция продлится пять дней. При этом Басуриин допустил, что наступление не состоится из-за рассекречивания планов ВСУ.

Ранее в ДНР сообщили о распоряжении Киева о подготовке к наступлению.