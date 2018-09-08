Пентагон готов предложить свой план по борьбе с террористами в Идлибе

США готовы предложить свой план по борьбе с террористами в Идлибе, но не готовы сотрудничать в этом вопросе с Россией, передает РИА «Новости» заявление председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда.

«Американские военные считают, что существует более эффективный способ проведения контртеррористических операций, чем обычная крупная (военная) операция в Идлибе. Председатель (Данфорд) говорит, что Соединенные Штаты говорят не о сотрудничестве, а об использовании американских сил и средств для обнаружения террористов — даже в городской среде — и их уничтожения с минимальными потерями среди гражданского населения», — говорится в сообщении.

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По словам Данфорда, он не разговаривал с его российским коллегой генералом армии Валерием Герасимовым с тех пор, как начался кризис в Идлибе, и что он пока не планирует общаться с ним.

В Пентагоне также сообщили, что по их оценкам, около 20-30 тысяч террористов вошли в Идлиб, чтобы «скрыться среди сотен тысяч людей», которые бежали от насилия в других районах Сирии.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли населенный пункт Махарда в Сирии.