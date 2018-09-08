Пушков назвал заявление США об учениях в Сирии признанием факта оккупации

Заявление Соединенных Штатов о проведении военных учений коалиции на сирийской территории означает, что США признают факт оккупации части страны. Об этом в своем твиттере написал российский сенатор Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что США находятся в Сирии незаконно.

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«Заявление США о проведении «военных учений» в Сирии, где они находятся незаконно, означает признание факта оккупации части ее территории. С точки зрения международного права войска США в Сирии являются оккупационными войсками. США не имеют права иметь там ни баз, ни воинских контингентов», — отметил Пушков.

Ранее коалиция США сообщила России о начале учений на востоке Сирии.