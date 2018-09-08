В Аргентине возобновили поиск подлодки «Сан-Хуан»

Норвежский корабль Seabed Constructor отправился в зону поисков пропавшей в 2017 году подводной лодки ВМС Аргентины «Сан-Хуан». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минобороны Аргентины.

Уточняется, что к поискам судна привлечены различные технологии, в том числе автономные подводные аппараты. Площадь поисков составит 3,2 тыс. квадратных километров.

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Агентство подчеркивает, что власти Аргентины возлагают большие надежды на операцию.

Подлодка, на борту которой находились 44 человека, пропала 15 ноября 2017 года. Судно так и не было обнаружено. По данным следствия, на борту подлодки произошел взрыв мощностью более 100 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее разведка США рассказала о мгновенной гибели подлодки «Сан-Хуан».