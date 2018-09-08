В США разработали перехватчик «Кинжалов»

В США оборонно-исследовательское агентство DARPA представило концепт перехватчика Glide Breaker, который будет способен бороться с российскими новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом сообщает The Drive.

По данным издания, Glide Breaker — это летательный аппарат небольшого размера, который может уничтожать гиперзвуковые ракеты с помощью кинетического перехвата.

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Как отмечается, поражение цели происходит с помощью всего корпуса аппарата.

При этом детальное описание возможностей и особенностей Glide Breaker пока нет.

Ранее СМИ сообщили, что Россия и Китай обгоняют США в создании гиперзвуковой ракеты.