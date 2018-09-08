Эрдоган: Турция не останется в стороне в случае убийства невинных людей в САР

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в твиттере заявил, что Анкара не останется в стороне, если международное сообщество будет игнорировать убийство невинных людей в Сирии.

По его словам, методы, которые игнорируют безопасность мирных сирийских граждан, «не приносят никакой пользы».

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Он также добавил, что если ради интересов правительства Сирии будет игнорироваться убийство невинных людей, Турция не сможет оставаться партнером САР.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара настаивает на мирном урегулировании ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин возразил на слова Эрдогана о возможном перемирии в Идлибе.