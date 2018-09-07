Россия и Япония обсудили отношения в военной сфере

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин рассказал о встрече с чрезвычайным и полномочным послом Японии в России Тоехисом Кодзуки, которая была посвящена перспективам развития отношений между двумя странами, передает РИА «Новости»

«Седьмого сентября 2018 года заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Российской Федерации Тоёхисом Кодзуки», — сказал Фомин.

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Отмечается, что в ходе переговоров обсуждалось текущее состояние отношений двух стран в военной области «с акцентом на реализацию договоренностей», которые были достигнуты во время прошедших в июле консультаций министров обороны и иностранных дел в формате «два плюс два».

Ранее сообщалось, что Япония заявила протест России из-за мероприятий к окончанию войны.