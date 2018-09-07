Коалиция США сообщила России о начале учений на востоке Сирии

Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Сирии сообщила о начале учений на востоке страны, передает РИА «Новости».

«Учения включают атаку с воздуха на подразделение размером с роту с боевыми стрельбами… Наши силы продемонстрируют способность быстро развертываться, атаковать цель интегрированными воздушными и наземными силами и проводить быстрое проникновение в любом месте в районе совместных операций коалиции», — заявили в коалиции.

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Представители коалиции также отметили, что ведут работу по предупреждению конфликтов с российскими коллегами через установленные каналы, предназначенные для предотвращения недопонимания или эскалации напряженности.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал число террористов в окрестностях Идлиба.