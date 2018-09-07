Во Франции заявили о попытке России перехватить данные с французского спутника

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что около года назад российский спутник чересчур приблизился к французскому и попытался перехватить данные, передает РИА «Новости».

По ее словам, такое сближение позволяло российскому спутнику перехватить коммуникацию, поэтому Франция расценивает этот инцидент как акт шпионажа. Она добавила, что как только спутник засекли, были приняты меры и за ним стали вести наблюдение.

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«Этот спутник с большими ушами… это российский спутник: хорошо известный, но несколько нескромный», — заявила Парли.

Отмечается, что инцидент произошел на высоте 36 тысяч километров. По заявлению Парли, речь идет о французском спутнике Athena-Fidus.

Ранее источник сообщал, что в России разрабатывают самолет, способный «глушить» спутники.