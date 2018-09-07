Эрдоган: Турция больше не может принимать беженцев из Сирии
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция больше не может принимать беженцев из Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам турецкого лидера, «сирийский режим» продолжает атаковать мирных жителей в Идлибе. Он напомнил, что по региону также ведутся бомбардировки. Эрдоган настоял, что атаки по сирийскому региону следует прекратить и объявить перемирие.
«Сейчас снова началась волна беженцев, они идут к нашим границам. Это закончится большой гуманитарной драмой... У нас 3,5 млн беженцев, Турция не может больше принимать их», — сказал Эрдоган.
Турецкий лидер заключил, что миру необходимо «дать знак», чтобы не допустить кровопролития в Идлибе.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что совместными усилиями России, Ирана и Турции удалось «остановить» терроризм в Сирии.