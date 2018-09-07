МИД России заявил о наличии доказательств подготовки химатаки в Сирии

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во время брифинга заявила, что у Москвы есть доказательства подготовки террористами химической атаки в Сирии.

Представитель МИДа отметила, что у российской стороны есть «фактический материал», который доказывает подготовку химатаки в Сирии.

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«Если есть фактический материал у американской стороны, который их тревожит, они могут их нам направить, например, по двусторонним каналам», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что в Сирии продолжается борьба с террористами и назвала ее «наиглавнейшей задачей».

Ранее источники CNN в Пентагоне заявили, что Россия предупредила США об ударе по району Сирии с американскими военными.