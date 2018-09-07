Минобороны отреагировало на данные о перехвате российских Ту-95 силами США

В российском Минобороны проинформировали, что ракетоносцы Ту-95МС осуществили плановые полеты над нейтральными арктическими водами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, во время осуществления этих полетов на некоторых этапах маршрута российские ракетоносцы сопровождались американскими истребителями F-22.

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«Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановые полеты над нейтральными водами», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что речь идет об акваториях Охотского и Берингова морей, а также о Северном Ледовитом океане.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты перехватили на Аляской Ту-95МС.