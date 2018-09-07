Помпео заявил о дальнейшей работе с Индией по поводу ее планов купить у России С-400

Американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США продолжат работу с индийской стороной в связи с возможным приобретением Нью-Дели ракетных систем России С-400. Об этом сообщает NDTV.

По словам Помпео, американские санкции предназначены для того, чтобы оказать воздействие на Россию, а не навредить Индии. Госсекретарь подчеркнул, что решение по поводу сделки с С-400 еще не принято.

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«Соединенные Штаты будут работать с Индией в отношении планируемого приобретения российских зенитных ракетных систем С-400», — заявил Помпео.

Ранее сообщалось, что турецкая сторона находится в процессе строительства площадки для российского ракетного комплекса, несмотря на угрозы со стороны США о санкциях в случае покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.