США второй раз за год перехватили российские Ту-95 над Аляской

Майкл Кучарек, представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), заявил, что истребители F-22 ВВС США второй раз за год вылетели на перехват российских бомбардировщиков Ту-95. Об этом сообщает портал The Washington Free Beacon.

По данным портала, перехват произошел 1 сентября в районе Алеутских островов.

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«F-22 обнаружили и сопровождали два российских Ту-95», — сказал Кучарек.

По его словам, американские истребители сопровождали Ту-95, пока последние не покинули опознавательную зону противовоздушной обороны. Он также отметил, что бомбардировщики не нарушали воздушное пространство США или Канады.

Кучарек добавил, что Ту-95 сопровождал самолет-заправщик Ил-78.

В мае нынешнего года в США также заявляли о перехвате российских самолетов у берегов Аляски.