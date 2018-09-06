Небензя призвал США огласить список целей для возможного удара по Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона предложила США назвать список целей, которые Пентагон определил для возможного удара по Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия попросила США назвать те объекты в Сирии, которые, по их мнению, могут быть причастны к производству или хранению химического оружия.

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Он также добавил, что российская сторона предложила американским коллегам направить на данные объекты представителей ОЗХО для проведения инспекции.

Ранее СМИ сообщили, что в США составили список целей для удара по Сирии, который может быть нанесен, в случае если Дамаск применит химическое оружие.