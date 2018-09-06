Украина решила усилить военное присутствие в Азовском море для «защиты национальных интересов». Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«Речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и тому подобное», — гласит решение СНБО.

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Кроме того, правительству Украины поручили принять Морскую доктрину и усовершенствовать нормативно-правовую базу защиты национальных интересов в акватории Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что в украинском МИДе придумали, как противостоять России в Азовском море.