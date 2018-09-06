SCMP: Россия намерена стать влиятельным игроком в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Во время «западной изоляции» России, ее взгляд поворачивается на восток в поиске стратегического партнерства и новых рынков для своего оружия, пишет издание South China Morning Post.

Так, независимо от того, что совместные военные учения не редкость, приглашение Китая к участию в российских военных учениях «Восток-2018» удивили некоторых военных аналитиков, говорится в материале. Удивление было вызвано тем, что Россия не приглашала раньше иностранные державы для участия в военных учениях, которые иногда включали сценарий потенциального конфликта с Китаем, пишет SCMP.

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Москва и Пекин стремятся контролировать влияние Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечает издание. Приглашение Китая к участию в учениях «Восток-2018» является серьезным шагом вперед в и без того тесных военных отношениях между странами. Между тем, совместные российско-китайские военные учения следует рассматривать в качестве желания Москвы стать влиятельным игроком на Востоке, пишет издание.

Москва тянется не только к Пекину, российское военное сотрудничество увеличивается по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону: от возобновления оборонных связей с Вьетнамом до продажи оружия на Фиджи. Помимо этого, Россия в настоящее время наращивает собственные силы на своих восточных базах.

Ранее СМИ рассказали, почему учения «Восток-2018» выгодны США. Как отмечалось, появившаяся у американской разведки возможность увидеть, как взаимодействуют китайские и российские силы, является редкостью. Помимо этого, американские СМИ узнали, что совместные российско-китайские учения «Восток-2018» будут включать подготовку к ядерной войне.