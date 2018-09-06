В Генштабе заявили об отсутствии подтекста в маневрах «Восток-2018»

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил об отсутствии подтекста в проведении первых в истории страны стратегических маневров «Восток-2018», передает РИА «Новости».

«Ничего особенного нет, просто очередь их настала. Это годовой цикл подготовки Вооруженных сил России, и в этом году решили совместить два военных округа», — сказал Герасимов.

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Он отметил, что ранее раз в год проводились стратегические командно-штабные учения, однако в этом году было принято остановиться на другой форме их проведения.

«В чем отличие: стратегические учения проводятся, как правило, с одним военным округом на одном стратегическом направлении под руководством начальника Генштаба. Маневры — на нескольких стратегических направлениях, принимают участие несколько военных округов», — сказал он.

По его словам, такого рода учения в двустороннем формате полезны для штабов и войск.

«Никакого другого подтекста нет», — добавил он.

В маневрах принимают участие Центральный и Восточный военные округа, Тихоокеанский и Северный флот, а также части центрального подчинения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит стратегические учения «Восток-2018».