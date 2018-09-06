В России намерены возобновить производство самолета-амфибии А-40

Объединенная авиастроительная корпорация работает над проектом по возобновлению производства в России самолета-амфибии А-40 «Альбатрос», передает РИА «Новости».

«В данный момент ведется проработка проекта возобновления производства А-40 «Альбатрос». Что касается потребностей, то это вопрос к Минобороны», — сказали в корпорации.

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А-40 «Альбатрос» — советский многоцелевой самолет-амфибия, планировался для замены Бе-12. Проект был остановлен после распада Советского Союза. Его максимальная взлетная масса достигает 90 тонн, чем не может похвастаться ни один самолет такого класса в мире.

Ранее сообщалось, что Россия может возобновить использование межконтинентальных баллистических ракет «Сатана» для запуска космических спутников.