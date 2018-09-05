Глава Пентагона обсудит в Нью-Дели вопрос закупки Индией российских С-400

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в ходе визита в Нью-Дели планирует обсудить вопрос закупки Индией российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у США «очень открытый» диалог с Индией.

Он также выразил надежду на то, что вопрос о закупке С-400 будет поднят со стороны его индийских коллег.

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Мэттис подчеркнул, что иногда страны могут «не соглашаться друг с другом».

Ранее сообщалось, что США пригрозили Индии санкциями за покупку оружия из России.

Как отмечалось, США обеспокоены покупкой индийскими властями С-400.