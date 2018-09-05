Минобороны России опубликовало видео ударов ВКС по боевикам в Идлибе‍

Министерство обороны России в фейсбуке опубликовало видеозапись нанесения ударов по позициям террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб в Сирии.

По данным ведомства, в операции участвовали четыре российских самолета.

Как отмечается, удары были произведены по объектам террористов в Идлибе.

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Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что четыре российских самолета нанесли удар по позициям террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» в Идлибе.

Группировка «Джебхат ан-Нусра» признана в России террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.