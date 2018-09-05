Турция намерена предотвратить наступление армии САР в Идлибе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара планирует предотвратить наступление правительственных войск САР в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, планы сирийского правительства начать военную операцию в Идлибе несут в себе большие риски.

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Он также добавил, что Идлиб является одной из четырех зон деэскалации в Сирии.

Чавушоглу выразил надежду на то, что ситуацию удастся урегулировать на трехстороннем саммите России, Турции и Ирана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб остается предметом «повышенной озабоченности» Кремля.