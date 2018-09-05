Пентагон: США не располагают данными о наличии химоружия у оппозиции САР

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что правительство США не располагает информацией о наличии химического оружия у сирийской оппозиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, у Вашингтона нет никакой разведывательной информации о наличии химоружия у оппозиции в Сирии.

Реклама

Он также добавил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение возможного применения химического оружия на территории САР.

Ранее сообщалось, что Белый дом пригрозил президенту Сирии Башару Асаду военной силой в случае применения химоружия.

Как отмечалось, Вашингтон тщательно отслеживает ситуацию в сирийской провинции Идлиб.