Украина возбудила уголовное дело против России из-за крымского оружия в Донбассе
Глава украинской национальной полиции Сергей Князев объявил о возбуждении уголовного дела в отношении России из-за того, что она не обеспечила сохранность оружия в Крыму, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу нацполиции Украины.
По утверждению Князева, из-за того, что Россия ненадежно хранила оружие на территории Крымского полуострова, оно из 14 военных частей и одного военного вуза в Крыму якобы попадает в Донбасс, в связи с чем заведено уголовное дело по статье «нарушение законов и обычаев войны».
Он также отметил, что полиция на территории Донецкой и Луганской областей установила более 60 фактов изъятия оружия из Крыма, которое ранее находилась в воинских частях ВСУ на территории Севастополя, Феодосии, Симферополя.
Ранее сообщалось, что на Украине предложили похитить Януковича для отбывания наказания.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.