ВКС России нанесли удар по боевикам «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что четыре российских самолета нанесли удар по позициям террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в операции участвовали два истребителя-бомбардировщика Су-34, которые разбомбили склады беспилотников, и истребители Су-35С, уничтожившие склад с переносными зенитно-ракетными комплексами террористов. Конашенков отметил, что уничтоженные беспилотники террористы использовали для атаки российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

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Генерал-майор подчеркнул, что атаки ВКС России происходили только по подтвержденным объектам и вдали от населенных пунктов.

Ранее агентство Anadolu сообщало, что российские ВКС нанесли удары по вооруженной оппозиции в Идлибе.

Группировка «Джебхат ан-Нусра» признана в России террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.