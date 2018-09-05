Британский экс-военный предсказал «катастрофу» в королевских ВМС

Бывший глава морского штаба Королевских военно-морских сил (ВМС) Великобритании лорд Алан Вест заявил, что патрулирование собственных границ после Brexit обернется «катастрофой» для страны. Об этом он сказал газете The Independent.

Вест рассказал, что недавнее столкновение французских и британских рыболовных судов в Ла-Манше говорит о том, что ВМС Великобритании не хватает кораблей для патрулирования своих территориальных вод.

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Эта ситуация, считает Вест, демонстрирует недостатки в организации работы военных служб. По его словам, суда координируют разные подразделения, хотя этим должна заниматься единая служба.

Он подчеркнул, что после выхода Великобритании из состава Евросоюза, стране придется своими силами осуществлять патрулирование исключительной экономической зоны, а это, учитывая состояние британских ВМС, может стать для страны «катастрофой».

Ранее сообщалось, что в Британию раньше намеченного срока прибыли истребители F-35.