Лавров: Россия готова обсуждать претензии США по СНВ-3 и ДРСМД

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать претензии США по договорам о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) и о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), передает РИА «Новости».

«Оба договора (СНВ-3 и ДРСМД) являются предметом регулярных встреч и мониторинга их исполнения. По обоим документам есть претензии. Претензии, которые нам американцы выдвигают, мы готовы обсуждать. Мы очень просим только конкретизировать, что имеется в виду, когда нас обвиняют в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности», — сказал Лавров.

Он отметил, что Россия в свою очередь выдвигает сугубо конкретные претензии по тому же договору, «касающиеся размещения в Европе, в Румынии, а вскоре и Польше, установок, которые могут запускать не только ракеты-перехватчики, но и «томагавки».