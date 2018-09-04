В Раде рассказали, когда «Слава Украине!» станет официальным приветствием в армии

Лозунг «Слава Украине!» может стать официальным воинским приветствием в украинской армии уже 6 сентября. Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в своем фейсбуке.

«Слава Украине! Уже на этой неделе, кстати, (скорее всего, 6 сентября) ВР внесет изменения в устав ВСУ и эти слова станут официальным военным приветствием!» — написала Геращенко.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, закрепляющий в качестве воинского приветствия националистский лозунг «Слава Украине!». Отмечалось, что Порошенко определил законопроект как «неотложный».

«Слава Украине — Героям слава!» — лозунг запрещенной в России экстремисткой организации «Украинская повстанческая армия».