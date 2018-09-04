Япония заявила протест России из-за мероприятий к окончанию войны

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил России протест из-за посвященных окончанию Второй мировой войны мероприятий на островах южных Курил. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что японские власти говорят о мероприятиях в районе «северных территорий» — так в Японии называют острова Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп.

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«Что касается усиления российских вооружений на четырех северных островах, то это не совпадает с позицией нашей страны и мы различными способами заявляем протест», — сказал Суга.

Он подчеркнул, что усиление военного присутствия России не совпадает с позицией страны по четырем «северным островам». Секретарь добавил, что такая ситуация является «неприемлемой» и рассказал о переданном по дипломатическим каналам протесте.

Ранее сообщалось, что Япония зафиксировала у своих границ крупнейшую группировку кораблей России.