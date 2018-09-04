В Ираке погибли десять человек при атаке боевиков ИГ

Глава курдских сил безопасности «Асаиш» Идрис Рафаат заявил телеканалу Rudaw, что в результате атаки боевиков «Исламского государства» (ИГ) в деревне провинции Киркук на севере Ирака погибли десять человек. Слова Рафаата передает РИА «Новости».

«Группа боевиков «Исламского государства» атаковала Абу Шахир в Киркуке в понедельник, в результате погибли 10 человек», — сказал Рафаат.

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Отмечается, что официально пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее, однако в регионе действуют «спящие» ячейки ИГ.

Ранее сообщалось, что боевики ИГ похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.