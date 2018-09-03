В сеть попало видео нападения на российского журналиста в прямом эфире
В сети появилось видео нападения на российского военного корреспондента в Донецке.
Журналист Семен Пегов в эфире программы «Время покажет» на Первом канале вел прямой репортаж о ситуации в городе после гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной Республики Александра Захарченко.
В момент, когда ведущий передачи задал военкору очередной вопрос, неизвестные выхватили его из кадра, на видео заметно, что после того, как Пегов вернулся в кадр, на заднем плане завязалась потасовка.
«Все нормально...Обстановка достаточно нервная, но такие люди, как этот парень, которые не могут себя удержать в руках, они не с нами», — сказал Пегов, отвечая на вопрос ведущего о том, что произошло.
Ранее сообщалось, что ФСБ России направила в Донецк специалистов для расследования убийства Захарченко.