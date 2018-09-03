В Латвии заявили о приближении российских кораблей и подлодки к границам

Национальные вооруженные силы Латвии в своем твиттере сообщили о приближении кораблей военно-морского флота России и подводной лодки к границам страны.

«Военно-морские силы 2 сентября идентифицировали корабль поддержки подводной лодки «СС-750» класса «Каштан» вооруженных сил России в латвийской эксклюзивной экономической зоне в 19 морских милях от территориальных вод», — сообщили представители НВС Латвии.

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Они также сообщили о том, что на выходных в 16 морских милях от границы страны были обнаружены российские корвет класса Пархим и подводная лодка класса Кило.

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