В ДНР допустили проведение мобилизации в случае обострения ситуации в регионе

Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин допустил, что в регионе может быть объявлена мобилизация. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Басурина, в случае обострения ситуации планируется провести мобилизацию и сбор резервистов. Он подчеркнул, что этот план будет воплощен в жизнь при необходимости.

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«Есть несколько этапов — первый, второй и третий. Может, первый и будет задействован», — сказал Басурин.

Он добавил, что нужно смотреть, как будет развиваться ситуация.

Ранее Басурин рассказал о распоряжении украинского командования о подготовке к наступлению в Донбассе.