Сменился командующий миссии НАТО в Афганистане

Командующим воинским контингентом НАТО в Афганистане назначен американский генерал Остин Скотт Миллер. Об этом сообщается на сайте альянса.

Церемония смены командующего прошла в штабе миссии «Решительная поддержка» в Кабуле. Этот пост на протяжении двух с половиной лет занимал генерал Джон Николсон.

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В пресс-службе НАТО отметили, что Миллер «продолжит усилия союзников НАТО по развитию эффективных и устойчивых сил и институтов безопасности» в Афганистане.

До этого назначения Миллер занимал пост главы Объединенного командования спецопераций США.

В августе СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп намерен заменить военных США в Афганистане на наемников.