В столице Ливии введено чрезвычайное положение
В Триполи, столице Ливии, власти ввели чрезвычайное положение. Об этом сообщает Associated Press.
Причиной такого решения стали продолжающиеся столкновения между вооруженными группами повстанцев, которые начались на прошлой неделе. По последним данным, в результате погибло 39 человек, еще 96 ранены.
Реклама
Правительство призвало враждующие стороны прекратить столкновения.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня в Ливии.