Источник назвал причину взрывов на авиабазе под Дамаском

Причиной взрывов на авиабазе армии САР под сирийским городом Дамаск стало короткое замыкание. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

По словам источника, взрывы произошли на складе боеприпасов на военной базе «Меззе».

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Он также подчеркнул, что военные Израиля не наносили удары по сирийской авиабазе.

Ранее СМИ сообщили, что израильские ВВС атаковали авиабазу армии САР под сирийским городом Дамаск.

Также стало известно, что около авиабазы сирийской армии под городом Дамаск произошло два мощных взрыва.