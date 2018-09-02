Генсек ООН призвал к прекращению огня в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня в Ливии. Об этом сообщается на сайте генсека.

«Генсек осуждает продолжающуюся эскалацию насилия в столице Ливии и вокруг нее», — говорится в сообщении.

Гутерреш также подчеркнул, что «неизбирательное применение силы» является нарушением международного гуманитарного права и прав человека.

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При этом он призвал все стороны соблюдать соглашение о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что в Ливии заявили, что в разрешении кризиса на территории страны должна сыграть важную роль российская дипломатия.