СМИ сообщили о взрывах у сирийской авиабазы под Дамаском
В Сирии около авиабазы сирийской армии под городом Дамаск произошло два мощных взрыва. Об этом сообщает Press TV.
По данным телеканала, система ПРО САР перехватила несколько ракет.
Как отмечается, информации о пострадавших или погибших в результате взрывов пока нет.
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Ранее СМИ сообщили, что США составили список целей для удара по Сирии, который может быть нанесен, в случае если Дамаск применит химическое оружие.
Как отмечалось, в Пентагоне внимательно следят за действиями властей Сирии.