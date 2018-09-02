СМИ сообщили о взрывах у сирийской авиабазы под Дамаском

В Сирии около авиабазы сирийской армии под городом Дамаск произошло два мощных взрыва. Об этом сообщает Press TV.

По данным телеканала, система ПРО САР перехватила несколько ракет.

Как отмечается, информации о пострадавших или погибших в результате взрывов пока нет.

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Ранее СМИ сообщили, что США составили список целей для удара по Сирии, который может быть нанесен, в случае если Дамаск применит химическое оружие.

Как отмечалось, в Пентагоне внимательно следят за действиями властей Сирии.