Путин назвал контрактную систему генеральным путем развития армии

Президент России Владимир Путин назвал переход на контрактную систему генеральным путем развития армии. Об этом он сказал в ходе общения с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года в образовательном центре «Сириус», передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что положительно относится к контрактной службе. По его словам, изначально планировалось создать целиком контрактную армию, однако впоследствии было решено сохранить призыв, учтя опыт других стран.

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Путин добавил, что в вооруженных силах есть план увеличения контингента военнослужащих-контрактников. Он объяснил, что это связано с необходимостью обслуживать современную технику.

«В войска поступает все больше современной техники, требующей хорошей профессиональной подготовки тех, кто это будет делать в армии. Поэтому [если] человек пришел служить на год, из него не подготовишь летчика, не подготовишь подводника», — сказал Путин.

Президент также назвал «генеральным путем развития армии» движение в сторону контрактной системы.

Ранее сообщалось, что у студентов появится еще один способ получить звание без призыва в армию.