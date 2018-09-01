Волкер: США готовы увеличить поставки летального оружия на Украину

Курт Волкер, специальный представитель Госдепа США по Украине, заявил, что американская сторона готова укрепить морские и воздушные силы украинской армии. Об этом он сказал в интервью газете The Guardian.

По словам Волкера, Украине необходимо восстанавливать флот, а также укрепить ВВС. Он отметил, что Соединенным Штатам следует заняться воздушной защитой Украины.

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«Конечно же им [Украине] нужны поставки летального оружия, так как на них нападают», — подчеркнул Волкер.

Также спецпредставитель добавил, что украинский флот «фактически забрала» Россия.

Ранее сообщалось, что европейские страны советовали США не предоставлять Киеву летальное оружие.