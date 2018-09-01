За время существования базы Эт-Танфе в Сирии США не проводили операций против ИГ

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) на территории Сирии заявил, что за весь период существования американской военной базы Эт-Танфе в Сирии войска США не провели ни одной операции против боевиков «Исламского государства» (ИГ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, рядом с этой базой располагается крупнейший лагерь беженцев Рукбан, в котором находятся более 60 тысяч женщин и детей.

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«Беженцы Рукбана сегодня являются по сути заложниками, а точнее «живым щитом» для боевиков», — говорится в сообщении ЦПВС.

При этом в центре отметили, что, хотя существование данной базы оправдывается американцами необходимостью борьбы с ИГ, за все время существования Эт-Танфе в Сирии неизвестно ни об одной операции американских военных против террористов.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США определили список целей для возможного удара по Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.