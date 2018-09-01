За время существования базы Эт-Танфе в Сирии США не проводили операций против ИГ
Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) на территории Сирии заявил, что за весь период существования американской военной базы Эт-Танфе в Сирии войска США не провели ни одной операции против боевиков «Исламского государства» (ИГ). Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, рядом с этой базой располагается крупнейший лагерь беженцев Рукбан, в котором находятся более 60 тысяч женщин и детей.
«Беженцы Рукбана сегодня являются по сути заложниками, а точнее «живым щитом» для боевиков», — говорится в сообщении ЦПВС.
При этом в центре отметили, что, хотя существование данной базы оправдывается американцами необходимостью борьбы с ИГ, за все время существования Эт-Танфе в Сирии неизвестно ни об одной операции американских военных против террористов.
Ранее телеканал CNN сообщил, что США определили список целей для возможного удара по Сирии.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.