СМИ: в США разработали истребитель-гибрид для борьбы с Россией и Китаем

Американская компания Lockheed Martin представила ВВС США новую версию многоцелевого истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Об этом пишет портал Defense One.

Отмечается, что компания провела презентацию «гибридной версии» самолета, в котором сочетаются характеристики истребителей F-22 и F-35. Предполагается, что новый самолет будет оснащен бортовой электроникой от F-35.

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По данным издания, Lockheed Martin предлагает американским военным несколько вариантов боевых машин, чтобы понять, как можно улучшить истребители для противостояния России и Китаю в воздухе.

Ранее эксперты некоммерческой организации Project On Government Oversight (POGO) заявили, что комиссия Пентагона по оценке проекта по созданию истребителя пятого поколения F-35 без видимых причин переквалифицировала некоторые недоработки самолета из критичных во второстепенные.