В ДНР заявили о готовящемся наступлении ВСУ на Донбасс

Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинские военные могут начать наступление на Донбасс уже 14 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Басурина, данную информацию называют источники ДНР в штабах операции объединенных сил и ОТГ «Восток». Также он утверждает, что данные о подготовке силовиков к наступлению подтверждаются информацией со сбитых беспилотников.

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«Наши подразделения приведены в высшие степени боевой готовности и готовы к любому развитию ситуации, вплоть до перехода в контрнаступления в случае атаки с вражеской стороны», — добавил Басурин.

Также он призвал западные страны вмешаться и остановить «режим Порошенко», который, по мнению Басурина, «заигрался в войну».

Ранее сообщалось, что в ДНР по тревоге подняли войска.