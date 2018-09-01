В МВД Украины допустили возможность международной операции в Донбассе

Глава МВД Украины Арсен Аваков не исключает возможности проведения международной операции в Донбассе из-за масштабных процессов разрушения экосистемы в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Авакова, экологические проблемы в Донбассе угрожают не только Украине, но и всей Европе. Такие выводы, как утверждает глава украинского МВД, были сделаны на основании данных из «открытых источников».

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«Подтопление шахт, проседание грунтов, выход «мертвой» воды и попадание ее в систему водоснабжения населения и водоемы, химическое и радиоактивное загрязнение, риск техногенных аварий — это риски не только для временно оккупированных районов двух областей и не только для Украины в целом», — заявил Аваков.

Аваков считает, что эти факторы представляют опасность «для всей экосистемы континента».

Ранее глава украинского МВД пообещал «вернуть» Донбасс в ходе полицейской операции.